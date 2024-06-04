У Мінфіні США закликали американські компанії стежити за дотриманням санкцій проти РФ

Що передувало

Нагадаємо, у російському озброєнні вже неодноразово виявляли компоненти, які були виготовлені в країнах Заходу.

Зокрема, за даними Офісу президента, близько 70% західних деталей, які знаходили у зброї окупантів, було вироблено в США.

Іноземні деталі знаходили і в ракетах, якими Росія активно завдає ударів по цивільній інфраструктурі України, внаслідок чого гинуть мирні жителі.

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