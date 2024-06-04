UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Мінфіні США закликали американські компанії стежити за дотриманням санкцій проти РФ

Фото: Воллі Адейемо, заступник міністра фінансів США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Американським компаніям необхідно посилити контроль за дотриманням антиросійських санкцій, щоб РФ не отримувала товари подвійного призначення.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю CNBC заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо.

Він зазначив, що американські компанії мають приділяти більше уваги своїм ланцюжкам постачань, щоб не стати співучасниками російських спроб обійти санкції Заходу.

Зокрема, за словами Адейемо, особливу увагу такому питанню мають приділити виробники мікроелектроніки та верстатів, оскільки Росія може з їхньою допомогою отримувати товари подвійного призначення.

При цьому заступник міністра фінансів США наголосив, що американські фінансові установи мають переглянути свої відносини з малими та середніми банками у "проблемних країнах", оскільки Москва шукає способи обійти санкції США.

Що передувало

Нагадаємо, у російському озброєнні вже неодноразово виявляли компоненти, які були виготовлені в країнах Заходу.

Зокрема, за даними Офісу президента, близько 70% західних деталей, які знаходили у зброї окупантів, було вироблено в США.

Іноземні деталі знаходили і в ракетах, якими Росія активно завдає ударів по цивільній інфраструктурі України, внаслідок чого гинуть мирні жителі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиВійна в Україні