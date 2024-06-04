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В Минфине США призвали американские компании следить за соблюдением санкций против РФ

Вашингтон, Вторник 04 июня 2024 18:38
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В Минфине США призвали американские компании следить за соблюдением санкций против РФ Фото: Уолли Адейемо, заместитель министра финансов США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Американским компаниям необходимо усилить контроль за соблюдением антироссийских санкций, чтобы РФ не получала товары двойного назначения.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью CNBC заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

Он отметил, что американские компании должны уделять больше внимания своим цепочкам поставок, чтобы не стать соучастниками российских попыток обойти санкции Запада.

В частности, по словам Адейемо, особое внимание такому вопросу должны уделить производители микроэлектроники и станков, поскольку Россия может с их помощью получать товары двойного назначения.

При этом заместитель министра финансов США подчеркнул, что американские финансовые учреждения должны пересмотреть свои отношения с малыми и средними банками в "проблемных странах", поскольку Москва ищет способы обойти санкции США.

Что предшествовало

Напомним, в российском вооружении уже неоднократно обнаруживали компоненты, которые были произведены в странах Запада.

В частности, по данным Офиса президента, около 70% западных деталей, которые находили в оружии оккупантов, были произведены в США.

Иностранные детали находили и в ракетах, которыми Россия активно наносит удары по гражданской инфраструктуре Украины, в результате чего гибнут мирные жители.

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