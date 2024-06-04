У Мінфіні США закликали американські компанії стежити за дотриманням санкцій проти РФ
Американським компаніям необхідно посилити контроль за дотриманням антиросійських санкцій, щоб РФ не отримувала товари подвійного призначення.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю CNBC заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо.
Він зазначив, що американські компанії мають приділяти більше уваги своїм ланцюжкам постачань, щоб не стати співучасниками російських спроб обійти санкції Заходу.
Зокрема, за словами Адейемо, особливу увагу такому питанню мають приділити виробники мікроелектроніки та верстатів, оскільки Росія може з їхньою допомогою отримувати товари подвійного призначення.
При цьому заступник міністра фінансів США наголосив, що американські фінансові установи мають переглянути свої відносини з малими та середніми банками у "проблемних країнах", оскільки Москва шукає способи обійти санкції США.
Що передувало
Нагадаємо, у російському озброєнні вже неодноразово виявляли компоненти, які були виготовлені в країнах Заходу.
Зокрема, за даними Офісу президента, близько 70% західних деталей, які знаходили у зброї окупантів, було вироблено в США.
Іноземні деталі знаходили і в ракетах, якими Росія активно завдає ударів по цивільній інфраструктурі України, внаслідок чого гинуть мирні жителі.
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