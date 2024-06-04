У Мінфіні США закликали американські компанії стежити за дотриманням санкцій проти РФ

Американським компаніям необхідно посилити контроль за дотриманням антиросійських санкцій, щоб РФ не отримувала товари подвійного призначення.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю CNBC заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо.

При цьому заступник міністра фінансів США наголосив, що американські фінансові установи мають переглянути свої відносини з малими та середніми банками у "проблемних країнах", оскільки Москва шукає способи обійти санкції США.

Зокрема, за словами Адейемо, особливу увагу такому питанню мають приділити виробники мікроелектроніки та верстатів, оскільки Росія може з їхньою допомогою отримувати товари подвійного призначення.

Він зазначив, що американські компанії мають приділяти більше уваги своїм ланцюжкам постачань, щоб не стати співучасниками російських спроб обійти санкції Заходу.

Що передувало

Нагадаємо, у російському озброєнні вже неодноразово виявляли компоненти, які були виготовлені в країнах Заходу.

Зокрема, за даними Офісу президента, близько 70% західних деталей, які знаходили у зброї окупантів, було вироблено в США.

Іноземні деталі знаходили і в ракетах, якими Росія активно завдає ударів по цивільній інфраструктурі України, внаслідок чого гинуть мирні жителі.

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