Украина выполнила условия. МВФ увидел основания для подготовки полноценной кредитной программы
Украина и персонал МВФ достигли договоренности по пересмотру "Программы мониторинга" с участием Совета директоров. Теперь эту договоренность должно утвердить руководство организации.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Международный валютный фонд.
"Персонал МВФ и украинские власти достигли договоренности на уровне персонала по пересмотру Программы мониторинга с участием Совета директоров. Завершение первого и последнего пересмотра, подлежащего утверждению руководством МВФ, открывает путь к началу обсуждения полноценной программы, поддерживаемой МВФ", - говорится в пресс-релизе
В организации отметили, что благодаря совместным усилиям правительства Украины и Национального банка Украины выполнены все количественные и индикативные задачи на конец декабря, а также пять структурных контрольных показателей на конец января. Среди них:
- представление Правительством в парламент пакета налоговых законов, направленных на увеличение поступлений;
- принятие мер Министерством финансов по устранению задолженности;
- разработка концептуальной записки для системы социальной защиты;
- создание наблюдательного совета "Нафтогаза";
- согласование ключевых частей диагностики банковского сектора.
"Полноценная программа МВФ поддержала бы усилия украинского правительства по вступлению в ЕС. В частности, необходимо продвигать реформаторские инициативы для повышения производительности и конкурентоспособности частного сектора, чтобы помочь заложить основу для крепкого послевоенного роста на фоне прогресса на пути вступления в ЕС", - подчеркнули в МВФ.
По их словам, Киев достигает прогресса в реформах, направленных на укрепление государственного управления, борьбу с коррупцией и верховенство права, а также закладывает основы для послевоенного роста, хотя повестка реформ в этих сферах остается важной.
"Государственный сектор будет играть важную роль в процессе реконструкции, а меры по повышению эффективности и прозрачности государственных финансов и управления будут критически важны", - подчеркнули в организации.
Напомним, миссия МВФ во главе с Гевином Греем встретилась с украинскими властями в Варшаве в течение 13-17 февраля, чтобы оценить результаты деятельности Украины. Чего ждать в результате переговоров Украины с МВФ – читайте в материале РБК-Украина.
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