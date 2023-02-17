Украина выполнила условия. МВФ увидел основания для подготовки полноценной кредитной программы

Украина и персонал МВФ достигли договоренности по пересмотру "Программы мониторинга" с участием Совета директоров. Теперь эту договоренность должно утвердить руководство организации.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Международный валютный фонд.

"Персонал МВФ и украинские власти достигли договоренности на уровне персонала по пересмотру Программы мониторинга с участием Совета директоров. Завершение первого и последнего пересмотра, подлежащего утверждению руководством МВФ, открывает путь к началу обсуждения полноценной программы, поддерживаемой МВФ", - говорится в пресс-релизе

В организации отметили, что благодаря совместным усилиям правительства Украины и Национального банка Украины выполнены все количественные и индикативные задачи на конец декабря, а также пять структурных контрольных показателей на конец января. Среди них:

представление Правительством в парламент пакета налоговых законов, направленных на увеличение поступлений;

принятие мер Министерством финансов по устранению задолженности;

разработка концептуальной записки для системы социальной защиты;

создание наблюдательного совета "Нафтогаза";

согласование ключевых частей диагностики банковского сектора.

"Полноценная программа МВФ поддержала бы усилия украинского правительства по вступлению в ЕС. В частности, необходимо продвигать реформаторские инициативы для повышения производительности и конкурентоспособности частного сектора, чтобы помочь заложить основу для крепкого послевоенного роста на фоне прогресса на пути вступления в ЕС", - подчеркнули в МВФ.

По их словам, Киев достигает прогресса в реформах, направленных на укрепление государственного управления, борьбу с коррупцией и верховенство права, а также закладывает основы для послевоенного роста, хотя повестка реформ в этих сферах остается важной.