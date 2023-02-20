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Во Франции призвали МВФ выделить 15 млрд евро в поддержку Украины

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Понедельник 20 февраля 2023 16:26
Во Франции призвали МВФ выделить 15 млрд евро в поддержку Украины Фото: Министр экономики и финансов Франции Бруно ле Мер (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Международному валютному фонду нужно выделить 15 миллиардов евро в поддержку Украины в течение следующих четырех лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра экономики и финансов Франции Бруно ле Мера, которое приводит Le Figaro.

Также министр призвал ужесточить экономические санкции против России.

"Мы работаем над программой МВФ для Украины, которая может составить почти 15 миллиардов евро в течение четырех лет. Помимо поддержки, оказываемой Европой, кроме поддержки, предоставляемой странами G7, важно, чтобы МВФ мобилизовал усилия для Украины", - говорится в его заявлении.

Бруно ле Мэр добавил, что экономические санкции против РФ эффективны. По его словам, они позволили практически вдвое сократить доходы России от продаж нефти.

"Они позволили полностью разрушить российские производственно-сбытовые цепочки, особенно в таких стратегических отраслях, как аэронавтика или автомобилестроение", - добавил министр.

Напомним, что глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева находится в Киеве для встреч с украинскими властями.

Международный валютный фонд завершит подготовку программы поддержки Украины. На данном этапе работы над ним - план должен быть одобрен руководством Фонда.

Украина и персонал МВФ достигли договоренности по пересмотру "Программы мониторинга" с участием Совета директоров. Теперь эту договоренность должно утвердить руководство организации.

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