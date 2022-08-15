У Мінфіні сказали, скільки очікують отримати від Заходу до кінця року

З початку повномасштабної війни іноземні партнери надали Україні вже 14 млрд доларів. До кінця року у Мінфіні розраховують отримати ще 12-16 млрд доларів.

"Це залежить від успішності проведених переговорів, до 30 мільярдів може бути. Це з початку війни у перемовинах. Ми вже отримали 14, тобто до кінця року можемо отримати ще від 12 до 16 мільярдів", - сказав Марченко.

Зокрема, за словами міністра, вже у вересні уряд очікує надходження по програмі макрофінансової підтримки від ЄС. Всього по програмі Україна ще має отримати 8 млрд євро.

Марченко відзначив, що кошти надійдуть у вересні, але, очевидно, не всі 8 млрд євро, оскільки очікується кілька траншів.

"В цілому ми відчуваємо підтримку. І я сподіваюсь, що ці посили, які дає президент, будуть почуті, і макрофінансова підтримка буде отримана Україною в повному обсязі", - сказав міністр.