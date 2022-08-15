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У Мінфіні сказали, скільки очікують отримати від Заходу до кінця року

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Україна, Понеділок 15 серпня 2022 10:25
У Мінфіні сказали, скільки очікують отримати від Заходу до кінця року Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський

З початку повномасштабної війни іноземні партнери надали Україні вже 14 млрд доларів. До кінця року у Мінфіні розраховують отримати ще 12-16 млрд доларів.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Це залежить від успішності проведених переговорів, до 30 мільярдів може бути. Це з початку війни у перемовинах. Ми вже отримали 14, тобто до кінця року можемо отримати ще від 12 до 16 мільярдів", - сказав Марченко.

Зокрема, за словами міністра, вже у вересні уряд очікує надходження по програмі макрофінансової підтримки від ЄС. Всього по програмі Україна ще має отримати 8 млрд євро.

Марченко відзначив, що кошти надійдуть у вересні, але, очевидно, не всі 8 млрд євро, оскільки очікується кілька траншів.

"В цілому ми відчуваємо підтримку. І я сподіваюсь, що ці посили, які дає президент, будуть почуті, і макрофінансова підтримка буде отримана Україною в повному обсязі", - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Німеччині блокують надання Україні фінансової допомоги на 8 млрд євро, хоча рішення було ухвалено на саміті ЄС ще наприкінці червня.

Президент Володимир Зеленський назвав блокування макрофіну від ЄС для України "злочином і помилкою".

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Міністерство фінансів України
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