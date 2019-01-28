У Мінфіні розповіли, коли Рада має проголосувати бюджет на 3 роки

Фото: Оксана Маркарова (minfin.gov.ua)

Мінфін подасть бюджетну декларацію на розгляд Кабміну до 15 травня

Міністерство фінансів України оприлюднило план заходів із затвердження бюджетної декларації на три роки у межах середньострокового бюджетного планування. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Мінфіну.

Зокрема, затвердити бюджет на три роки парламент має до 15 липня 2019 року.

"Нову бюджетну декларацію ми будемо подавати до 15 травня на розгляд Кабінету міністрів і розраховуємо на її затвердження парламентом до 15 липня, щоб мати на наступні три роки чіткі орієнтири політики та показники та вчасно - до 15 вересня - подати проект державного бюджету", - заявила глава Мінфіну Оксана Маркарова.

Нагадаємо, на початку січня глава держави Петро Порошенко підписав законопроект №8044 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (про правову основу для впровадження середньострокового бюджетного планування)". При цьому спікер парламенту Андрій Парубій підписав закон ще наприкінці грудня 2018 року.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку грудня 2018-го Верховна рада схвалила у другому читанні введення трирічного бюджетного планування.

У Міністерстві фінансів, коментуючи прийняття закону, пояснили, що тепер всі міністерства і держустанови зможуть планувати реформи, розуміючи свої бюджетні можливості на довгу перспективу.