ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Мінфіні розповіли, коли Рада має проголосувати бюджет на 3 роки

Новини » Фінанси    28.01.2019 - 11:55
У Мінфіні розповіли, коли Рада має проголосувати бюджет на 3 роки
Фото: Оксана Маркарова (minfin.gov.ua)

Мінфін подасть бюджетну декларацію на розгляд Кабміну до 15 травня

Міністерство фінансів України оприлюднило план заходів із затвердження бюджетної декларації на три роки у межах середньострокового бюджетного планування. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Мінфіну.

Зокрема, затвердити бюджет на три роки парламент має до 15 липня 2019 року.

"Нову бюджетну декларацію ми будемо подавати до 15 травня на розгляд Кабінету міністрів і розраховуємо на її затвердження парламентом до 15 липня, щоб мати на наступні три роки чіткі орієнтири політики та показники та вчасно - до 15 вересня - подати проект державного бюджету", - заявила глава Мінфіну Оксана Маркарова.

Нагадаємо, на початку січня глава держави Петро Порошенко підписав законопроект №8044 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (про правову основу для впровадження середньострокового бюджетного планування)". При цьому спікер парламенту Андрій Парубій підписав закон ще наприкінці грудня 2018 року.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку грудня 2018-го Верховна рада схвалила у другому читанні введення трирічного бюджетного планування.

У Міністерстві фінансів, коментуючи прийняття закону, пояснили, що тепер всі міністерства і держустанови зможуть планувати реформи, розуміючи свої бюджетні можливості на довгу перспективу.

Держборг України за 2018 рік зріс на 2 млрд доларів Мінфін оприлюднив валютну структуру виплат за держборгом
Новини України Міністерство фінансів Українибюджет
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся