У Мінфіні розповіли, як вирішуватимуть проблеми ФОПів

Фото: Оксана Маркарова (Віталій Носач/РБК-Україна)

Маркарова заявила, що у ФОПів є дві проблеми, які намагатимуться вирішити в Мінфіні та податковій службі

Міністр фінансів Оксана Маркарова розповіла, як у міністерстві будуть вирішувати проблеми фізичних осіб-підприємців. Про це вона сказала у ході години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами міністра, зараз на щотижневій основі засідають групи задля вирішення проблем ФОПів.

"Що стосується фізичних осіб-підприємців, то ми не тільки чуємо їх. Ми зараз фактично на щотижневій основі проводимо групи. Це і координаційна рада, яка організована в Міністерстві економічної політики, і група, яка опрацьовує основні проблеми справжніх ФОПів. Тобто не тих, хто використовує цю систему для ухиляння від сплати податків у великих компаніях", - заявила Маркарова.

З її слів, у ФОПів є дві проблеми, які намагатимуться вирішити в Мінфіні та податковій службі.

"Перше - наскільки прозоро, безкоштовно і просто запрацює система електронних РРО. Ми зараз над цим працюємо, буде декілька роз'яснень Мінфіну, у нас є рік на це. По-друге, вони бояться щодо їх майбутніх стосунків з податковою. Тому ми найближчим часом разом з податковою службою вийдемо з виконанням, в тому числі указу президента... Це стосується того, яким чином податкова не буде фактором ризику, не буде негативним фактором для справжніх підприємців. Ми їх дуже поважаємо і націлені створити для них правильні умови діяльності", - додала вона.

Нагадаємо, в Раді планують зареєструвати законопроект, який скасовує необхідність вести паперову книгу обліку для фізичних осіб - підприємців, які не платять податок на додану вартість (ПДВ).

Як писало РБК-Україна на початку листопада, Кабінет міністрів України до кінця року має розробити законопроекти щодо створення сприятливих умов для діяльності підприємців, відповідно до підписаного указу президента Володимира Зеленського про проведення реформ щодо зміцнення держави.

Додамо також, комітет з питань антикорупційної політики рекомендував ВР прийняти за основу законопроект, який повинен усунути податкову дискримінацію для ФОП.