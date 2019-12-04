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В Україні планують скасувати паперову книгу обліку для ФОПів

Новини » Економіка     04.12.2019 - 11:21
В Україні планують скасувати паперову книгу обліку для ФОПів
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ініціативу народних депутатів підтримують урядовці та податківці

У Верховній раді планують зареєструвати законопроект, якій скасовує необхідність вести паперову книгу обліку для фізичних осіб - підприємців (ФОП), які не платять податок на додану вартість (ПДВ). Про це повідомив перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Залізняк на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив депутат, свої підписи під документом поставили 70 депутатів від всіх фракцій та груп.

"Впевнений, вже скоро ФОПи-спрощенці, які не є платниками ПДВ, позбавляться паперових книг обліку, початок використання електронного кабінету стане більш швидким, а повноцінно спілкуватися з податковою можна буде майже не виходячи з дому", - написав він.

В Україні планують скасувати паперову книгу обліку для ФОПів

Залізняк заявив, що законопроект погоджений з міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом та головою Державної податкової служби Сергієм Верлановим.

У свою чергу Дубілет заявив, що підтримує законопроект. За його словами цей документ "дещо спростить взаємодію з податковою".

В Україні планують скасувати паперову книгу обліку для ФОПів

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість українців вважають, що потрібно збільшувати розмір податків для олігархів (80%) та великого бізнесу (74%). При цьому громадяни дотримуються абсолютно протилежної думки з приводу ініціативи підвищити податки для фізичних осіб підприємців (ФОП), малих підприємств та найманих працівників. Понад 70% виступають за те, щоб залишити податки для цих категорій без змін, або ж, навпаки, зменшити.

Як повідомляло РБК-Україна, протягом 2018 року громадяни України сплатили внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) на суму 228 млрд грн. Цей показник перевищує суму сплати єдиного внеску за 2017 рік на 26,1% або на 47,2 млрд грн.

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