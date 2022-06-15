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Пенсії до кінця 2022 року перерахують тричі: коли очікувати підвищення

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Україна, Середа 15 червня 2022 11:19
Пенсії до кінця 2022 року перерахують тричі: коли очікувати підвищення Фото: Пенсійний фонд оприлюднив графік підвищення пенсій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Підстави для перерахунку призначених пенсій визначено законодавством України. У 2022 році зміна розміру виплат запланована на 1 липня, 1 жовтня та 1 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

До кінця року передбачено проведення наступних перерахунків пенсій:

  • З 1 липня та 1 грудня - у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб: з 1 липня до 2 027 грн, з 1 грудня 2022 року - 2 093 гривні. Зростуть розміри мінімальної та максимальної пенсій, складові пенсійної виплати, які обчислюються з розміру прожиткового мінімуму.
  • З 1 жовтня - у зв’язку зі зміною мінімальної заробітної плати з 6 500 грн до 6 700 гривень. Зросте розмір мінімальної пенсії за віком у непрацюючих осіб, які досягли віку 65 років і більше та мають страховий стаж - чоловіки не менше 35 років, жінки - не менше 30 років.
  • З 1 жовтня особам віком від 70 до 75 років буде встановлено щомісячну компенсаційну виплату в розмірі 300 гривень (в межах пенсійної виплати 10340,35 гривень). Якщо особа досягне віку 70 років після 1 жовтня, компенсаційна виплата буде встановлена з дати досягнення 70 річного віку.

Крім того, у осіб віком від 70 років, які мають стаж чоловіки - 35 років, жінки - 30 років, мінімальний розмір пенсійної виплати встановлюється на рівні 3000 гривень. Якщо страховий стаж становить менше ніж 35 років у чоловіків, менше ніж 30 років у жінок мінімальний розмір пенсійної виплати визначається пропорційно наявному страховому стажу, виходячи з розміру 3000 гривень.

  • З 1 грудня особам віком до 70 років, страховий стаж яких становить не менше ніж 35 років у чоловіків і не менше ніж 30 років у жінок, які не працюють, мінімальна пенсійна виплата буде встановлена на рівні 2500 гривень.

Особам, страховий стаж яких становить менше ніж 35 років у чоловіків і менше ніж 30 років у жінок, мінімальний розмір пенсійної виплати встановлюється пропорційно наявному страховому стажу виходячи з розміру 2500 гривень.

Пенсії до кінця 2022 року перерахують тричі: коли очікувати підвищення

Нагадаємо, за даними ПФУ, середній розмір пенсії за перший квартал зріс на 378,92 гривень або на 9,5% до 4370,45 гривень на 1 квітня 2022 року.

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