У Мінфіні прокоментували нову програму МВФ макрофінансової допомоги для України

Фото: Олена Маркарова (minfin.gov.ua)

Маркарова заявила, що економіка України зростає 10 кварталів підряд

Нова програма Міжнародного валютного фонду (МВФ) stand-by для України у сумі 3,9 млрд доларів продовжує той прогрес, якого Україна досягла в ході впровадження Програми розширеного фінансування МВФ, яка діяла з 2015 року. Про це заявила в.о. міністра фінансів України Оксана Маркарова, передає РБК-Україна.

За її словами, програма макрофінансової допомоги для України "закладає основу для співпраці України та МВФ на строк, який виходить за межі президентських та парламентських виборів у 2019 році". Також, за словами керівниці міністерства, це допоможе Україні надалі втілювати свою фіскальну і монетарну політику.

"Ми переконані, що угода stand-by буде достатньою опорою для України, поки ми продовжуємо наші структурні реформи. Економіка України зростає вже протягом десяти кварталів підряд, інфляція та дефіцит бюджету - під контролем, інші макроекономічні показники теж демострують позитивну динаміку", - цитує Маркарову прес-служба Мінфіну.

Вона додала, що продовження співпраці з МВФ дозволить уряду України отримувати фінансування на дуже привабливих умовах та нарощувати валютні резерви, які зараз становлять 18 млрд доларів.

Нагадаємо, сьогодні, 19 жовтня 2018 року, Міжнародний валютний фонд та влада України досягли домовленості на рівні фахівців Фонду щодо нової програми у форматі stand-by у розмірі 3,9 млрд доларів. Пограма тривалістю 14 місяців замінить затверджену в березні 2015 року програму розширеного фінансування, що спливає в березні 2019 року. Угоду про 3,9 млрд доларів кредиту затвердять після прийняття держбюджету України на 2019 рік.

Досягнення домовленості відблось за кілька годин після того, як Кабінет міністрів виконав одну із умов МВФ - підвищив ціну на газ для населення з 1 литопада цього року на 23,5%.