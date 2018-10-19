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В Минфине прокомментировали новую программу МВФ макрофинансовой помощи для Украины

Новости » Финансы    19.10.2018 - 21:34
Фото: Елена Маркарова (minfin.gov.ua)
Фото: Елена Маркарова (minfin.gov.ua)

Маркарова заявила, что экономика Украины растет 10 кварталов подряд

Новая программа Международного валютного фонда (МВФ) stand-by для Украины в сумме 3,9 млрд долларов продолжает тот прогресс, которого Украина достигла в ходе внедрения программы расширенного финансирования МВФ, которая действовала с 2015 года. Об этом заявила и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова, передает РБК-Украина.

По ее словам, программа макрофинансовой помощи для Украины "закладывает основу для сотрудничества Украины и МВФ на срок, который выходит за рамки президентских и парламентских выборов в 2019 году". Также, по словам главы министерства, это поможет Украине в дальнейшем воплощать свою фискальную и монетарную политику.

"Мы убеждены, что соглашение stand-by будет достаточной опорой для Украины, пока мы продолжаем наши структурные реформы. Экономика Украины растет уже на протяжении десяти кварталов подряд, инфляция и дефицит бюджета под контролем, другие макроэкономические показатели тоже демострують положительную динамику", - цитирует Маркарову пресс-служба Минфина.

Она добавила, что продолжение сотрудничества с МВФ позволит правительству Украины получать финансирование на очень привлекательных условиях и наращивать валютные резервы, которые сейчас составляют 18 млрд долларов.

Напомним, сегодня, 19 октября 2018 года, Международный валютный фонд и власти Украины достигли договоренности на уровне специалистов Фонда по новой программы в формате stand-by в размере 3,9 млрд долларов. Пограма продолжительностью 14 месяцев заменит утвержденную в марте 2015 года программу расширенного финансирования, который истекает в марте 2019 года. Соглашение о 3,9 млрд долларов кредита утвердят после принятия госбюджета Украины на 2019 год.

Достижения договоренности відблось за несколько часов после того, как Кабинет министров выполнил одно из условий МВФ - повысил цену на газ для населения с 1 ноября этого года на 23,5%.

 

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