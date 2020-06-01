У Мінфіні підтвердили дату засідання МВФ по кредиту для України

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вже 5 червня може провести засідання за кредитною програмою для України. Чому це не вийшло зробити раніше, пояснили в Міністерстві фінансів України.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, на даний момент 5 червня є попередньою датою. Більш точно буде відомо вже на цьому тижні.

"За інформацією, отриманої з Фонду, засідання очікується орієнтовно 5 червня. Це – попередня інформація", - сказав Марченко.

У травні МВФ не встигли узгодити деякі нюанси.

"Є внутрішні процедури МВФ. Плюс Memorial Day - у США вихідний (у цьому році припадає на 25 травня, - ред.), він забрав у нас один день. І, напевно, деякі нюанси там не встигають узгодити", - зазначив міністр.

Також для завершення процедури необхідно підписання листа про наміри з боку президента, прем'єр-міністра, голови Нацбанку, міністра фінансів України.

Нагадаємо, МВФ повинен затвердити програму Stand-By на 5 млрд доларів на засіданні Ради директорів.

Раніше премьер-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна отримає транш МВФ в три етапи.