У Мінфіні підтвердили дату засідання МВФ по кредиту для України

Засідання МВФ орієнтовно очікується 5 червня
Міжнародний валютний фонд (МВФ) вже 5 червня може провести засідання за кредитною програмою для України. Чому це не вийшло зробити раніше, пояснили в Міністерстві фінансів України.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.
За його словами, на даний момент 5 червня є попередньою датою. Більш точно буде відомо вже на цьому тижні.
"За інформацією, отриманої з Фонду, засідання очікується орієнтовно 5 червня. Це – попередня інформація", - сказав Марченко.
У травні МВФ не встигли узгодити деякі нюанси.
"Є внутрішні процедури МВФ. Плюс Memorial Day - у США вихідний (у цьому році припадає на 25 травня, - ред.), він забрав у нас один день. І, напевно, деякі нюанси там не встигають узгодити", - зазначив міністр.
Також для завершення процедури необхідно підписання листа про наміри з боку президента, прем'єр-міністра, голови Нацбанку, міністра фінансів України.
Нагадаємо, МВФ повинен затвердити програму Stand-By на 5 млрд доларів на засіданні Ради директорів.
Раніше премьер-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна отримає транш МВФ в три етапи.
Автор: Ростислав Шаправський