Маркарова: Україна припинить співпрацю з МВФ у 2023 році

Фото: Оксана Маркарова (УНІАН)

Чинна програма з МВФ має стати останньою

Міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила, що Україна має закінчити співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ) у 2023 році, а програма, щодо якої наразі тривають переговори, має стати останньою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на "Громадське".

Маркарова зазначила, що наразі уряд продовжує переговори з місією МВФ, яка перебуває з візитом у Києві щодо нової кредитної програми про співпрацю.

"Мій амбітний план - змогти закінчити її (програму з МВФ, - ред.), щоб у 2023 році у нас не стояло питання, коли ми отримаємо новий транш, а могли б себе забезпечувати", - сказала вона.

Вона також наголосила, що програма, над якою зараз працюють, дозволить провести масу реформ, приватизацію, концесію.

"Але і має дозволити нам вийти з неї по завершенні - як свого часу це змогла зробити Польща", - пояснила Маркарова.

Раніше повідомлялося, що місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розраховує на прискорення реформ в Україні.

РБК-Україна писало, що за прогнозом Маркарової, проблема державного боргу буде вирішена в Україні через один-два роки.