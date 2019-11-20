ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Маркарова: Україна припинить співпрацю з МВФ у 2023 році

Новини » Економіка     20.11.2019 - 00:23
Маркарова: Україна припинить співпрацю з МВФ у 2023 році
Фото: Оксана Маркарова (УНІАН)

Чинна програма з МВФ має стати останньою

Міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила, що Україна має закінчити співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ) у 2023 році, а програма, щодо якої наразі тривають переговори, має стати останньою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на "Громадське".

Маркарова зазначила, що наразі уряд продовжує переговори з місією МВФ, яка перебуває з візитом у Києві щодо нової кредитної програми про співпрацю.

"Мій амбітний план - змогти закінчити її (програму з МВФ, - ред.), щоб у 2023 році у нас не стояло питання, коли ми отримаємо новий транш, а могли б себе забезпечувати", - сказала вона.

Вона також наголосила, що програма, над якою зараз працюють, дозволить провести масу реформ, приватизацію, концесію.

"Але і має дозволити нам вийти з неї по завершенні - як свого часу це змогла зробити Польща", - пояснила Маркарова.

Раніше повідомлялося, що місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розраховує на прискорення реформ в Україні.

РБК-Україна писало, що за прогнозом Маркарової, проблема державного боргу буде вирішена в Україні через один-два роки.

Керівник дипмісії США висловив підтримку незалежності НБУ В МВФ прокоментували візит місії до України
Новини України МВФОксана Маркарова
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся