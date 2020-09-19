У Мінфіні пояснили збільшення видатків на діяльність ДБР

Фінансування Державного бюро розслідувань буде збільшено в наступному році у зв'язку з тим, що це порівняно молодий корупційний орган. Зараз бюро необхідні кошти, для забезпечення технікою та співробітниками.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів міністр фінансів України Сергій Марченко.

За словами міністра, уряд індексує на рівень інфляції ті речі, які "дійсно необхідні".

"ДБР - орган, який був створений досить недавно. У них ані немає абсолютно забезпечення комп’ютерною технікою, ані не набрана достатня кількість людей. Тобто це питання суто технічне", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше Марченко пояснював, чому уряд вирішив у державному бюджеті на 2020 рік збільшити на 40% видатки на Офіс президента України.

Зазначимо, 18 вересня уряд представив у Верховній раді державний бюджет на 2020 рік; РБК-Україна розповідало про його основні показники.

Крім того, економісти назвали роздутим проект держбюджету на 2020 рік, який представив Кабінет міністрів.