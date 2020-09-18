Економісти назвали "роздутими" витрати в проекті бюджету на 2021 рік

Фото: гривні (прес-служба НБУ)

Уряду рекомендують стримати апетити і не збільшувати держборг

Закладений у проекті державного бюджету на 2021 рік дефіцит у розмірі 270 млрд гривень занадто великий. Економісти вважають, що Україна не може собі дозволити такі великі витрати.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ліміт перевищений. Варто Кабміну Шмигаля ще більше влазити в борги".

"Витрати, на наш погляд, роздуті. Для того щоб вийти на безпечний рівень дефіциту хоча б в 3% ВВП, потрібно було не збільшувати витрати на 5%, а навпаки зменшити їх на 73 млрд гривень в порівнянні з планом на 2020-й рік", - сказала керівник Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління Київської школи економіки Дарина Марчак.

Вона зазначила, що політично це дуже незручне рішення. "Але, принаймні, витрати можна було б не збільшувати, залишити їх на поточному рівні, це б знизило навантаження на бюджет", - додала вона.

"Дефіцит, який передбачає Мінфін, - це надто багато. Цілком можна було стримати апетит. Тим більше що космічної кризи, як у 2020 році, у 2021 році Мінекономіки не прогнозує. За їх прогнозом, зростання ВВП складе 4,6%. Значить, не варто говорити про те, що очікується супер кризовий рік", - сказала виданню заступник директора Центру економічної стратегії (ЦЕС) Марія Репко.

У Кабміні ж вказують, знаходяться в загальносвітовому тренді, роблячи упор на витрати за рахунок держбюджету для прискорення економіки. "Через пандемію майже кожна країна у світі збільшила дефіцити своїх бюджетів. Це було зроблено для того, щоб не підвищувати податки та збільшити витрати на медицину і підтримати людей і бізнес", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Такий тренд, про який говорить Шмигаль, у світі є, погоджуються в експертному середовищі. Тільки цей рецепт порятунку економіки не повною мірою може бути реалізований в Україні. Ключова причина - високі відсотки за обслуговування боргу.

"Розвинені країни можуть собі дозволити об'ємні бюджетні стимули, оскільки їх борг коштує менше 1% річних. Тоді як Україна, для якої ставка в доларах 6-7-8%, дозволити таке не може. Та й не повинна", - додала Марія Репко з ЦЕС.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів затвердив проект закону про держбюджет на 2021 рік. Планується, що доходи держбюджету становитимуть 1071,1 млрд грн, що на 9,4% більше у порівнянні з 2020 роком (978,8 млрд грн). При цьому витрати складуть 1350,1 млрд грн, що на 5,1% більше у порівнянні з 2020 роком (1284,6 млрд грн).

Дефіцит держбюджету складе 270,4 млрд грн (6,0% від ВВП). Номінальний ВВП очікується на рівні 4 505,9 млрд грн.

Очікується, що реальний ВВП зросте на 4,6%, інфляція складе - 7,3%, безробіття - 9,2%.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, Кабінет міністрів заклав в проект державного бюджету на 2021 рік дефіцит на рівні 6% від ВВП для реагування на кризу. Це зроблено для того, щоб не підвищувати податки.