У Мінфіні дали поради власникам нерозмитнених "євроблях"

Дуже старі автомобілі розмитнювати недоцільно, краще їх вивезти за кордон або розібрати на запчастини

Владельцы автомобилей на еврономерах после окончания льготного периода 22 февраля смогут их растаможить по полной ставке акцизного налога до конца мая 2019 года. Об этом на брифинге сказал заместитель министра финансов Сергей Верланов, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Верланов напомнил, что с конца мая 2019 года владельцев нерастаможенных автомобилей будут штрафовать.

"Что касается вопроса, что будет с теми, кто не воспользуется этим правом (растаможить - ред.), то на сегодня мы видим две опции: это вывоз автомобиля за пределы территории Украины, второй вариант - это продажа на запчасти", - сказал он.

В свою очередь заместитель главы Государственной фискальной службы Украины Виктор Кривицкий напомнил, что 22 февраля все таможни будут работать до 24 часов.

"Все граждане, которые успели подать декларации до 24 часов, у которых не будет проблем с документами... будут оформлены, даже если мы не успеем 22 числа, они будут оформляться в течение следующих дней", - рассказал он.

Напомним, что законы о растаможке авто на иностранных номерах ("євроблях") №8487 и №8488 вступили в силу 25 ноября 2018 года.

Отметим, 22 февраля 2019 года заканчивается срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформление автомобилей с иностранной регистрацией. После этого времени владельцы таких автомобилей будут платить акцизный налог по полной ставке.

С 24 мая владельцы авто с иностранной регистрацией, которые вовремя не осуществили их таможенное оформление, будут платить штрафы за 170 тыс. гривен.

Как сообщало РБК-Украина, за время действия законов о льготных ставок на растаможку автомобилей с иностранной регистрацией в государственный бюджет поступило 7,67 млрд грн. По данным Минфина, на ноябрь прошлого года в Украине находилось 640 тыс. автомобилей, которые подпадали под действие закона о льготном растаможивании. С 25 ноября 2018 года по 19 февраля 2019 года растаможено 123,9 тыс авто на еврономерах.