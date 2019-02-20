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Мінфін підбив попередні підсумки пільгового розмитнення "євроблях"

Новини » Економіка    20.02.2019 - 13:17
Мінфін підбив попередні підсумки пільгового розмитнення "євроблях"
Фото: заступник міністра фінансів Сергій Верланов (uacrisis.org)

З листопада минулого року до бюджету надійшло 7,7 млрд грн

За час дії законів про пільгові ставки на розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією до державного бюджету надійшло 7,67 млрд грн. Про це на брифінгу сказав заступник міністра фінансів Сергій Верланов, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Верланов нагадав, що на листопад минулого року в Україні перебувало 640 тис. автомобілів, які підпадали під дію закону про пільгове розмитнення.

"З 25 листопада 2018 року по 19 лютого 2019 року розмитнено 123 971 автомобіль на єврономерах. Загальна сума надходжень 7672 млн грн, з них 700 млн грн - це мито, 2,3 млрд грн - ПДВ, 3,8 млрд грн - акцизний податок, 900 млн грн - так звані штрафи", - сказав він.

Нагадаємо, що усі митні платежі, які надходять від митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації, спрямовуються до Пенсійного фонду України.

Відзначимо, 22 лютого 2019 року спливає термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку (коефіцієнт 0,5) для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією. Після цього часу власники таких автівок будуть сплачувати акцизний податок за повною ставкою.

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