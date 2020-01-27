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Іноземці збільшили вкладення в держоблігації України

Новини » Економіка     27.01.2020 - 11:53
Іноземці збільшили вкладення в держоблігації України
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

За тиждень нерезиденти вклали в ОВДП ще 2,5 млрд грн.

За минулий тиждень (20-24 січня) нерезиденти збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 2,42 млрд грн до 123,87 млрд грн. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Таким чином, з початку 2020 року нерезиденти збільшили свої вкладення в держоблігації України 6,15 млрд грн - з 117,72 млрд грн на кінець 2019 року.

Іноземці збільшили вкладення в держоблігації України

bank.gov.ua

Нагадаємо, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 21 січня 2020 року залучило до державного бюджету 6,314 млрд грн

Зазначимо, купівля нерезидентами гривневих ОВДП України була однією з головних причин зміцнення курсу гривні у 2019 році. Всього за 2019 рік нерезиденти збільшили портфель держоблігацій на 111,36 млрд грн до 117,72 млрд грн (на початок року було всього 6,36 млрд грн).

За даними НБУ, середньозважена дохідність ОВДП за результатами аукціонів з їх первинного розміщення у 2019 році склала 16,9% у гривні, 5,9% у доларах і 3,4% в євро. Обсяг первинного розміщення становив 227 млрд грн, 4,331 млрд доларів і 387 млн євро.

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