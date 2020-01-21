ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мінфін збільшив продаж держоблігацій на аукціоні і знизив ставки

Новини » Економіка     21.01.2020 - 17:42
Мінфін збільшив продаж держоблігацій на аукціоні і знизив ставки
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Дохідність ОВДП впала до 10% після зниження облікової ставки НБУ

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 14 січня 2020 року залучило до державного бюджету 6,314 млрд грн, тоді як тижнем раніше суму була 6 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну.

Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

  • з погашенням 08.07.2020 на суму 512,095 млн грн, середньозважений рівень дохідності склав 10,03% річних.
  • з погашенням 24.03.2021 на суму 1,716 млрд грн, середньозважений рівень дохідності склав 10,04% річних.
  • з погашенням 24.05.2023 на суму 4,086 млрд грн, середньозважений рівень дохідності склав 10,01% річних.

Зазначимо, купівля нерезидентами гривневих ОВДП України була однією з головних причин зміцнення курсу гривні ув 2019 році. Всього за 2019 рік нерезиденти збільшили портфель держоблігацій на 111,36 млрд грн до 117,72 млрд грн (на початок року було всього 6,36 млрд грн).

За даними НБУ, середньозважена дохідність ОВДП за результатами аукціонів з їх первинного розміщення у 2019 році склала 16,9% у гривні, 5,9% у доларах і 3,4% в євро. Обсяг первинного розміщення становив 227 млрд грн, 4,331 млрд доларів і 387 млн євро.

Уряд в 2020 році перегляне стратегію розвитку держбанків В Україні затвердили Стратегію розвитку фінсектору до 2025 року
Новини України Міністерство фінансів УкраїниоблигацииОВГЗ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся