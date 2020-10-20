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Мінфін збільшив продаж держоблігацій для покриття дефіциту бюджету

Київ, Вівторок 20 жовтня 2020 17:08
Мінфін збільшив продаж держоблігацій для покриття дефіциту бюджету
Фото: гривні (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 20 жовтня 2020 року залучило до державного бюджету 7,154 млрд грн. Це більше 1,146 млрд грн, ніж на попередньому аукціоні (6,008 млрд грн).

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

  • з погашенням 27.01.2021 на суму 3,923 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 7,30% річних.
  • з погашенням 29.09.2021 на суму 1,737 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 10,22% річних.

Крім того, Мінфін продав валютні ОВДП:

  • з погашенням 21.10.2021 на суму 52,674 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 3,50% річних.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) оприлюднив календар планових платежів за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами в іноземній валюті. Згідно з планом, в IV кварталі необхідно виплатити 2,444 млрд грн нерезидентам, які володіють українськими ОВДП.

Нагадаємо, Національний банк розширив можливості для покупки державних цінних паперів, в тому числі при їх первинному розміщенні.

Голова НБУ Кирило Шевченко в інтерв'ю РБК-Україна спростував інформацію про те, що центробанк запустить емісію гривні через рефінансування держбанків під викуп облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

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