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Мінфін провів перший у 2020 році аукціон з продажу держоблігацій

Новини » Фінанси     14.01.2020 - 17:39
Мінфін провів перший у 2020 році аукціон з продажу держоблігацій
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Після зниження облікової ставки НБУ прибутковість ОВДП впала до 10%

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 14 січня 2020 року залучило до державного бюджету 6 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну.

Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

  • з погашенням 08.04.2020 на суму 522 982 млн грн, середньозважений рівень прибутковості становив 10,73% річних.
  • з погашенням 24.03.2021 на суму 570,313 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 10,18% річних.
  • з погашенням 05.01.2022 на суму 1,694 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 10,04% річних.
  • з погашенням 22.11.2023 на суму 3,215 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 9,88% річних.

Мінфін провів перший у 2020 році аукціон з продажу держоблігацій

www.facebook.com/minfin.gov.ua

Зазначимо, купівля нерезидентами гривневих ОВДП України була однією з головних причин зміцнення курсу гривні в 2019 році. Всього за 2019 рік нерезиденти збільшили портфель держоблігацій на 111,36 млрд грн до 117,72 млрд грн (на початок року було всього 6,36 млрд грн).

За даними НБУ, середньозважена дохідність ОВДП за результатами аукціонів з їх первинного розміщення в 2019 році склала 16,9% у гривні, 5,9% у доларах і 3,4% в євро. Обсяг первинного розміщення становив 227 млрд грн, 4,331 млрд доларів і 387 млн євро.

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