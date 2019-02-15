Мінфін затвердив корпоратизацію "Укренерго"

Міністерство отримало в управління компанію Укренерго і реалізує зміни в компанії

Министр финансов Украины Оксана Маркарова подписала приказ о преобразовании ГП НЭК "Укрэнерго" в акционерное общество. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра в Facebook.

Министр отметила, что таким образом начался процесс корпоратизации компании, который планируется провести максимально быстро.

Кроме того, Маркарова сообщила, что Минфин начал работу по приведению в соответствие всех договоров с международными финансовыми организациями (EBRD, WB, KfW, EIB) "для ускорения выборки средств и прогресса в реализации проектов, которые повысят эффективность работы".

Как сообщало РБК-Украина, в декабре 2018 года Министерство энергетики и угольной промышленности отменило свои приказы от декабря 2017 года, которые предусматривали план мероприятий по реорганизации унитарного госпредприятия НЭК "Укренерго" в акционерное общество, а также создание комиссии по преобразованию госкомпании.

Министерство финансов получило в управления НЭК "Укрэнерго" 4 февраля 2019 года. До того компания находилась в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.

Напомним, в феврале 2019 года НЭК "Укрэнерго" подало иск в Окружной административный суд Киева к Министерству энергетики и угольной промышленности. По информации РБК-Украина, претензии госкомпании к Минэнергоугля возникли из-за того, что ведомство с октября отказывает оператору в подписании платежных поручений по выплате кредитов международных финансовых организаций (МФО).