Міненерговугілля заблокувало корпоратизацію "Укренерго"

Фото: міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик (РБК-Україна)

Міненерговугілля скасувало план заходів з корпоратизації державного оператора енергосистеми НЕК "Укренерго"

Сьогодні Міністерство енергетики та вугільної промисловості скасувало свої накази від грудня 2017 року, які передбачали план заходів щодо реорганізації унітарного держпідприємства НЕК "Укренерго" в акціонерне товариство, а також створення комісії по перетворенню держкомпанії. Копією відповідного проекту наказу, підписаного міністром Ігорем Насаликом, має у розпорядженні РБК-Україна.

У результаті корпоратизації "Укренерго" має стати приватним акціонерним товариством (ПАТ), 100% акцій якого належать державі. При цьому така компанія має на балансі мати профільні активи, "що забезпечують цілісність енергосистеми".

Міненерговугілля скасувало власний наказ №728 від 5 грудня 2017 року. Це означає, що у комісії з реорганізації "Укренерго", в яку входять представники міністерства, держкомпанії, ФДМ і МЕРТ, більше немає легальних підстав для роботи. У завдання комісії входила підготовка "Укренерго" до корпоратизації. Тобто, комісія повинна була розробити план реорганізації держпідприємства, забезпечити оцінку його активів, підготувати статут нового акціонерного товариства.

Крім того, Міненерговугілля скасувало наказ №789 від 29 грудня 2017 року, яким був затверджений план заходів щодо реорганізації "Укренерго". Цей документ передбачав інвентаризацію та оцінку активів держкомпанії, проведення аудиту її діяльності, затвердження нового статуту компанії, випуск акцій та реєстрацію нової компанії.

Отримати роз'яснення у міністра енергетики Ігоря Насалика виданню не вдалося. Чиновник відмовився від коментарів, пославшись на зайнятість.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Кабінет міністрів позбавив Міненерговугілля повноважень з управління та контролю над "Укренерго" і передав ці функції Міністерству фінансів для виконання норм європейського законодавства та зобов'язань України перед ЄС Енергоспівтовариством. При цьому, згідно з розпорядженням уряду, "Укренерго" передається Мінфіну після завершення процедури інвентаризації майнового комплексу держкомпанії. Результати інвентаризації досі не затверджені комісією з реорганізації, яку очолює заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Михайло Близнюк.