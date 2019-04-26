Мінфін США ввів санкції проти очільника МЗС Венесуели

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки внесло до списку санкцій очільника Міністерства закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаса і венесуельську суддю Керол Паділью. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення американського відомства.

Відзначається, що вони внесені в чорний список за їхню роль в корумпованому уряді президента Ніколаса Мадуро.

"Сполучені Штати не стоятимуть осторонь і не спостерігатимуть, як незаконний режим Мадуро позбавляє венесуельський народ його багатства, людяності і права на демократію", - заявив міністр фінансів Стівен Мнучін.

Згідно з умовами режиму санкції, громадянам Сполучених Штатів заборонено вести бізнес з ними, а їхні активи у країні заморожуються.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо в рамках операції "Свобода", яка спрямована на припинення узурпації влади у Венесуелі, закликав своїх прихильників вийти 1 травня на марш.

Крім того, президент США Дональд Трамп продовжив термін дії низки санкцій США проти Венесуели. В документі сказано, що "ситуація у Венесуелі продовжує представляти неординарну і надзвичайну загрозу інтересам національної безпеки і зовнішньої політики Сполучених Штатів".