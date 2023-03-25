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Байден сомневается в мощности союза Китая и России: это очень преувеличивают

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Вашингтон, Суббота 25 марта 2023 13:12
Байден сомневается в мощности союза Китая и России: это очень преувеличивают Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Представления о мощности союза Китая и России сильно преувеличивают. Они не смогли создать таких крепких альянсов как США и другие страны Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена, которого цитирует CNN.

Он отметил, что не встревожен недавней встречей лидера Китая Си Цзиньпиня с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

"Я не отношусь к Китаю легкомысленно. Я не воспринимаю Россию легкомысленно, но я думаю, что мы сильно преувеличиваем это", - сказал Байден на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

По его словам, хотя официальные лица США недавно предупреждали о признаках того, что Пекин может рассматривать возможность увеличения военной поддержки для Москвы, но "они этого еще не сделали".

"Это не значит, что они не будут, но они еще не сделали этого. И если бы что-то подобное случилось, Запад значительно объединился", - подчеркнул Байден.

Американский президент в свою очередь обратил внимание на сотрудничество между альянсами демократического мира, в частности через G7, Quad Alliance, ASEAN и AUKUS.

"То, что делают Китай и Россия, может стать гораздо хуже. Но рассмотрим это в перспективе. Мы объединены коалиции", - подытожил Байден.

Примечательно, как недавно заявили в Белом доме, у Китая и России нет такой сети союзников и партнеров, как США, поэтому Москва и Пекин пытаются укрепить отношения.

Напомним, также президент США Джо Байден заявил, что Китай пока не предоставлял России летальное оружие для войны в Украине.

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