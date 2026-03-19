Минфин США рассматривает возможность снятия санкций с иранской нефти

"По сути, к тому времени, как мы отменим санкции в отношении иранской нефти, хранящейся на плавучих хранилищах, мы вмешаемся и создадим около 260 млн баррелей избыточной энергии", - отметил Бессент.

Он пояснил, что эти объемы могут компенсировать возможный дефицит в случае перебоев с поставками через Ормузский пролив.

По оценкам Минфина США, дополнительные объемы нефти способны перекрыть недостаток на уровне 10-14 млн баррелей в сутки и стабилизировать рынок примерно на три недели.

Кроме того, Бессент напомнил, что на прошлой неделе было согласовано рекордное высвобождение 400 млн баррелей из Стратегического нефтяного резерва США.

"США могут в одностороннем порядке осуществить еще одно высвобождение запасов из Стратегического нефтяного резерва, чтобы удержать цены на низком уровне", - добавил он.

По его словам, такая политика должна совместить давление на Иран с необходимостью сохранить стабильность энергетического рынка. В частности, США сознательно воздерживаются от ударов по иранской энергетической инфраструктуре, чтобы не провоцировать перебои в поставках.