RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Минфин США рассматривает возможность снятия санкций с иранской нефти

17:39 19.03.2026 Чт
2 мин
Речь идет о примерно 140 млн баррелей иранской нефти, хранящихся на плавучих хранилищах
aimg Мария Науменко
фото: Министр финансов США Скотт Бессент (Getty Images)

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон рассматривает возможность снятия санкций с иранской нефти, чтобы компенсировать потенциальный дефицит на рынке из-за напряженной ситуации в Ормузском проливе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Бессента Fox Business.

"По сути, к тому времени, как мы отменим санкции в отношении иранской нефти, хранящейся на плавучих хранилищах, мы вмешаемся и создадим около 260 млн баррелей избыточной энергии", - отметил Бессент.

Он пояснил, что эти объемы могут компенсировать возможный дефицит в случае перебоев с поставками через Ормузский пролив.

По оценкам Минфина США, дополнительные объемы нефти способны перекрыть недостаток на уровне 10-14 млн баррелей в сутки и стабилизировать рынок примерно на три недели.

Кроме того, Бессент напомнил, что на прошлой неделе было согласовано рекордное высвобождение 400 млн баррелей из Стратегического нефтяного резерва США.

"США могут в одностороннем порядке осуществить еще одно высвобождение запасов из Стратегического нефтяного резерва, чтобы удержать цены на низком уровне", - добавил он.

По его словам, такая политика должна совместить давление на Иран с необходимостью сохранить стабильность энергетического рынка. В частности, США сознательно воздерживаются от ударов по иранской энергетической инфраструктуре, чтобы не провоцировать перебои в поставках.

На фоне войны США и Израиля против Ирана ситуация на энергетических рынках резко обострилась. Одним из ключевых рисков остается Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.

Опасения перебоев уже вызвали колебания цен, поэтому США ищут способы быстро компенсировать возможный дефицит и удержать рынок.

В частности, Вашингтон уже частично ослабил ограничения в отношении российской нефти, объясняя это необходимостью стабилизации поставок.

В частности, американский лидер не исключил, что часть санкций могут отменить на постоянной основе.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
