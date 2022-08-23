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Мінфін США застеріг турецький бізнес від роботи з підсанкційними росіянами, - WSJ

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Вівторок 23 серпня 2022 16:29
Мінфін США застеріг турецький бізнес від роботи з підсанкційними росіянами, - WSJ Фото: Мінфін США застеріг турецький бізнес від роботи з підсанкційними росіянами (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Міністерство фінансів США надіслало листа до Американської торгової палати в Туреччині та попередило про можливі санкції за співпрацю з росіянами, які перебувають під західними обмеженнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо також відправив лист до провідної бізнес-асоціації Туреччини, Турецької асоціації промисловості та бізнесу, відомої під абревіатурою TUSIAD.

"Будь-які фізичні або юридичні особи, які надають матеріальну підтримку особам, включеним до санкційного списку США, самі наражаються на ризик обмежень США", - заявив Адейемо.

Мінфін США попереджає, що турецькі банки не можуть мати заочних відносин з російськими банками, які перебувають під санкціями, зберігаючи при цьому такі ж зв'язки з американськими банками.

Міністерство фінансів Туреччини заявило, що ніяким установам чи окремим особам не дозволено порушувати санкції.

Нагадаємо, що раніше Мінфін США повідомив про наміри російських юридичних та фізичних осіб обходити санкції. Для цього вони намагаються використовувати Туреччину.

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