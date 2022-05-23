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Санкції проти російських банків: у Казахстані заблокували рахунки на 21,6 млн доларів

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Нур-Султан, Понеділок 23 травня 2022 13:57
Санкції проти російських банків: у Казахстані заблокували рахунки на 21,6 млн доларів Фото: у дочірньої структури "Сбербанку" заблокували рахунки в Казахстані (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

У Казахстані заблокували 21,6 млн доларів на кореспондентських рахунках дочірніх структур трьох російських банків. Рішення прийнято у зв'язку з міжнародними санкціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Комерсант".

Повідомляється, що заблоковано кошти на кореспондентських рахунках дочірніх підрозділів "Сбербанку", "Альфа-Банку" і ВТБ в Казахстані.

"На тлі санкційних вимог окремими іноземними банками заблоковані кореспондентські рахунки в іноземній валюті. В результаті цього, за даними банків, були заморожені залишки на цих рахунках банків на загальну суму близько 9,2 млрд тенге (21,6 млн доларів, - ред.)", - зазначила голова Агентства з регулювання і розвитку фінансового ринку Казахстану Мадіна Абилкасимова.

За її словами, для розблокування рахунків треба отримати ліцензію від Управління з контролю за іноземними активами США. Новий власник "Альфа-Банку" в Казахстані вже направив відповідне звернення.

Зазначимо, до цього казахстанські "дочки" "Сбербанку", "Альфа-Банку" і ВТБ потрапили під санкції США через війну Росії проти України.

Нагадаємо, раніше американський Мінфін заявив, що іноземні банки, які допомагають російським структурам ухилятися від санкцій, можуть втратити доступ до ринків в США і Європі.

Також стало відомо, що Японія заморозила активи російських "Сбербанку" та "Альфа-Банку".

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