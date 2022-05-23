Санкції проти російських банків: у Казахстані заблокували рахунки на 21,6 млн доларів

У Казахстані заблокували 21,6 млн доларів на кореспондентських рахунках дочірніх структур трьох російських банків. Рішення прийнято у зв'язку з міжнародними санкціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Комерсант".

Повідомляється, що заблоковано кошти на кореспондентських рахунках дочірніх підрозділів "Сбербанку", "Альфа-Банку" і ВТБ в Казахстані.

"На тлі санкційних вимог окремими іноземними банками заблоковані кореспондентські рахунки в іноземній валюті. В результаті цього, за даними банків, були заморожені залишки на цих рахунках банків на загальну суму близько 9,2 млрд тенге (21,6 млн доларів, - ред.)", - зазначила голова Агентства з регулювання і розвитку фінансового ринку Казахстану Мадіна Абилкасимова.

За її словами, для розблокування рахунків треба отримати ліцензію від Управління з контролю за іноземними активами США. Новий власник "Альфа-Банку" в Казахстані вже направив відповідне звернення.

Зазначимо, до цього казахстанські "дочки" "Сбербанку", "Альфа-Банку" і ВТБ потрапили під санкції США через війну Росії проти України.