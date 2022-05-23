Чотири країни закликають ЄС конфіскувати російські активи для відбудови України

Литва, Словаччина, Латвія та Естонія закликатимуть до конфіскації російських активів, заморожених ЄС для фінансування відбудови України. Для цього вони підготували спільний лист і подадуть його на розгляд міністрам фінансів ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TheGuardian .

"Значну частину витрат на відбудову України, включаючи компенсації жертвам російської військової агресії, має покривати Росія", - йдеться у листы.

Краъни також закликають ЄС почати готувати нові санкції проти Росії.

"Зрештою, якщо Росія не припинить військову агресію проти України, економічні зв’язки між ЄС і Росією взагалі не повинні залишатися, гарантуючи, що жоден з наших фінансових ресурсів, продуктів чи послуг не внесе внесок у військову машину Росії", - говориться в повідомленні.

Чотири країни закликають визначити юридичні шляхи використання активів, заморожених ЄС, для покриття "витрат України на постійні зусилля протистояти російській агресії та на повоєнну відбудову країни.

Минулого тижня Європейська комісія заявила, що перевірить, чи можна арештувати заморожені російські активи для фінансування України відповідно до національного законодавства та законодавства ЄС. Представники ЄС попередили, що конфіскація активів може бути юридично важкою.

"У випадках, коли законні способи конфіскації активів не будуть визначені, його слід використовувати як важіль і відпускати лише після того, як Росія компенсує Україні всі завдані збитки", - говориться у зверненні.