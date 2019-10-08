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Мінфін різко збільшив продаж ОВДП на аукціоні

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Міністерство продало гривневі облігації більш ніж на 2 млрд грн

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 8 жовтня 2018 року залучило до державного бюджету 2,154 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну.

Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

  • з погашенням 08.04.2020 на суму 27,237 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 15,65% річних.
  • з погашенням 30.09.2020 на суму 7 509 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 15,09% річних.
  • з погашенням 12.10.2022 на суму 2,119 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 15,42% річних.

Як повідомило РБК-Україна, 1 жовтня Мінфін вперше провів аукціон з продажу облігацій внутрішньої державної позики через платформу Bloomberg. При цьому було розміщено ОВДП на 77 млн грн, що значно менше, ніж 24 вересня - 13,2 млрд грн.

Нагадаємо, однією з причин зростання курсу долара до гривні на початку жовтня міг стати невдалий аукціон Міністерства фінансів із розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), проведений 1 жовтня. Тоді Мінфін запропонував ринку облігацій на 3 млрд грн, але залучити лише 77 млн грн.

Зазначимо, за минулий тиждень (30 вересня - 4 жовтня) нерезиденти скоротили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 777,26 млн грн до 97009,83 млн грн.

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