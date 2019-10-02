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Аналітики назвали причини зростання курсу долара

Новини » Фінанси    02.10.2019 - 13:33
Аналітики назвали причини зростання курсу долара
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Найближча мета росту - 25 гривень

Однією з причин зростання курсу долара до гривні на початку жовтня міг стати невдалий аукціон Міністерства фінансів із розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), проведений 1 жовтня. Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

Як зазначив аналітик, запропонувавши ринку облігацій на 3 млрд грн, Мінфіну вдалося залучити лише 77 млн грн.

Іосуб нагадав, що долар інтенсивно дешевшав майже з самого початку вересня і досяг свого мінімуму ближче до кінця місяця, коли в ході торгів на міжбанку опускався нижче 24,1 грн.

"Основними причинами цього зниження були високий попит нерезидентів на ОВДП і надходження від експорту рекордного врожаю зернових. Однак долар так і не подолав рівень 24 грн, відштовхнувся від цього рівня і перейшов до зростання. Особливо зростання це було помітним на поточному тижні у вівторок і середу", - повідомив він.

За його прогнозом, найближча мета для поточного росту - 25 грн.

"При всьому при цьому, за нашими оцінками, до кінця року долар навряд чи підніметься вище 26,5-26,7 грн", - додав аналітик.

Як повідомило РБК-Україна, 1 жовтня Мінфін вперше провів аукціон з продажу облігацій внутрішньої державної позики через платформу Bloomberg. При цьому було розміщено ОВДП на 77 млн грн, що значно менше, ніж 24 вересня - 13,2 млрд грн.

За даними НБУ, приплив коштів нерезидентів в держоблігації України є однією з головних причин зміцнення гривні у 2019 році.

Зазначимо долар почав дорожчати 30 вересня, а 2 жовтня на готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,72, продажу - 25,28 грн за долар. На міжбанку курс виріс до 24,9 грн за долар.

Українці у вересні припинили купівлю валюти і почали продавати Курс долара виріс на 60 копійок, євро - на 75
Теми: Курс долара
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