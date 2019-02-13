Мінфін різко скоротив продаж ОВДП на аукціоні

Фото: Мінфін (Віталій Носач, РБК-Україна)

Попит на держоблігації впав майже в два рази

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 12 лютого 2019 року залучило до державного бюджету 3,450 млрд грн (за офіційним курсом НБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

з погашенням 12.06.2019 на суму 2,087 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 19,50% річних.

з погашенням 07.08.2019 на суму 97,243 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 19,00% річних.

з погашенням 20.11.2019 на суму 4,378 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,50% річних.

з погашенням 29.01.2020 на суму 10,133 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,50% річних.

з погашенням 08.07.2020 на суму 163,538 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,25% річних.

Мінфін також продав доларові ОВДП:

з погашенням 18.04.2019 на суму 27,843 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 6,50% річних.

з погашенням 23.10.2019 на суму 2,634 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 7,20% річних.

з погашенням 30.01.2020 на суму 4 391 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 7,25% річних.

з погашенням 11.02.2021 на суму 5,340 млн. доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 7,50% річних.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 5 лютого 2019 року привернув в державний бюджет 6,665 млрд грн (за офіційним курсом НБУ).

У січні Мінфін розмістив ОВДП на суму еквівалентну 41,7 млрд грн (з яких ОВДП в національній валюті в сумі 24,4 млрд грн, ОВДП в іноземній валюті: 587,4 млн доларів і 33,3 млн євро).