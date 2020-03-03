Мінфін розмістив короткі ОВДП на 200 млн євро

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 3 березня 2020 року залучило до державного бюджету 6,582 млрд грн, тоді як тижнем раніше суму була 1,600 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну.

зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

з погашенням 19.08.2020 на суму 1,025 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 9,90% річних.

Також, Мінфін продав ОВДП в євро:

з погашенням 19.11.2020 на суму 201,278 млн євро (5,557 млрд грн.), середньозважений рівень прибутковості склав 2,22% річних.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 25 лютого 2020 року залучило до державного бюджету 1,600 млрд грн

Зазначимо, купівля нерезидентами гривневих ОВДП України була однією з головних причин зміцнення курсу гривні в 2019 році. Всього за 2019 рік нерезиденти збільшили портфель держоблігацій на 111,36 млрд грн до 117,72 млрд грн (на початок року було всього 6,36 млрд грн).