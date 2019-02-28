Мінфін вітає ратифікацію конвенції про протидію розмиванню бази оподаткування

Конвенція дозволить зменшити переміщення українського капіталу до офшорів

Министерство финансов приветствует ратификацию Верховной радой многосторонней конвенции по выполнению мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (конвенция MLI). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Как отметили в пресс-службе, ратифицировав конвенцию MLI, Украина сможет внести необходимые изменения в большинство международных договоров о двойном налогообложении между Украиной и другими государствами. Конвенция позволит уменьшить перемещение украинского капитала в юрисдикции с низким уровнем налогообложения с целью минимизации налоговых обязательств, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению доходов бюджета.

В комментарии Минфина отмечается из-за пробелов и несогласованностей в национальном и международном налоговом законодательстве международные компании уменьшают или избегают обязательств по уплате налога на прибыль. Таким образом, Украина теряет поступления в бюджет. Чтобы избежать этого, 1 января 2017 года Украина присоединилась к Программе расширенного сотрудничества в рамках инициативы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Страны-члены ОЭСР разработали План действий для борьбы с размыванием налогооблагаемой базы и выводом прибыли из-под налогообложения (План действий BEPS).

План действий BEPS включает в себя 15 шагов, которые покрывают различные сферы противодействия агрессивному налоговому планированию. Обязательными к выполнению Украиной (минимальный стандарт Плана действий BEPS) являются 4 шага:

Шаг 5: Совершенствование мер борьбы с налоговыми злоупотреблениями;

Шаг 6: Недопущение злоупотребления льготами, предусмотренными двусторонними соглашениями;

Шаг 13: Рекомендации о документации по трансфертному ценообразованию и раскрытии информации по странам;

Шаг 14: Усовершенствование процедуры взаимного согласования путем разрешения споров

Пересмотр конвенций с каждой страной отдельно, дальнейшее подписание протоколов и их ратификация в парламенте является очень сложным и длительным процессом, который может растянуться на много лет. Именно с целью предоставления возможности более оперативного пересмотра международных конвенций и был разработан 15-й шаг Плана действий BEPS - MLI.

"Подписав и ратифицировав Конвенцию MLI, Украина получает возможность одновременного внесения изменений во все или некоторые действующие конвенции об избежании двойного налогообложения. Таким образом, подписав и ратифицировав Конвенцию MLI, Украина одновременно выполняет также шаг 6 и шаг 14 Плана действий BEPS", - говорится в комментарии Минфина.

Как сообщало РБК-Украина, 23 июля 2018 года Оксана Маркарова, которая тогда исполняла обязанности обязанности министра финансов, подписала от Украины конвенцию MLI (Multilateral Instrument). Национальный банк Украины приветствовал подписание Украиной конвенции MLI.

Напомним, глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина в интервью РБК-Украина рассказала о судьбе важных законопроектов в год выборов. Южанина сомневается в том, что важные законопроекты пройдут в парламенте.