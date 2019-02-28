Рада ратифікувала конвенцію MLI з оподаткування

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документ був зареєстрований у Раді 27 лютого

Верховна рада України схвалила президентський законопроект №0216 про ратифікацію Багатосторонньої конвенції про виконання заходів, що стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмивання бази і виведенню прибутку з-під оподаткування. За документ проголосував 231 нардеп, передає кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, ратифікація потрібна для виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для того, щоб Багатостороння конвенція набула чинності.

Так, необхідність укладення та ратифікації Багатостороннього конвенції зумовлена ​​тим, що з 1 січня 2017 року Україна приєдналася до Програми розширеного співробітництва в рамках ОЕСР і взяла на себе зобов'язання імплементувати мінімальний стандарт Плану дій для боротьби з розмиванням бази і виведенням прибутку з-під оподаткування (BEPS). Так, обов'язковими до виконання Україною є чотири кроки з п'ятнадцяти запропонованих.

"Ратифікація Багатосторонньої конвенції дозволить Україні виконати кроки 6 і 14 мінімального стандарту Плану дій BEPS, які є обов'язковими до виконання для України, а також одночасно внести необхідні зміни в усі чинні міжнародні договори України про уникнення подвійного оподаткування", - йдеться у пояснювальній записці до закону.

Нагадаємо, вчора президент України Петро Порошенко вніс до Верховної ради законопроект №0216 про ратифікацію Багатосторонньої конвенції.

Як писало РБК-Україна раніше, в липні 2018 року у Великобританії на той момент виконуюча обов'язки міністра фінансів України Оксана Маркарова підписала багатосторонню конвенцію MLI (Multilateral Instrument).

Підкреслимо, в Мінфіні пояснили, що через прогалини та неузгодженості в національному і міжнародному податковому законодавстві компанії зменшують або уникають зобов'язань по сплаті податку на прибуток, через що Україна втрачає надходження до бюджету.