У Пенсійному фонді назвали суму надходжень від розмитнення "євроблях"

Фото: мітинг власників євроблях (Віталій Носач, РБК-Україна)

Усі митні платежі від євроблях йдуть до Пенсійного фонду

До Пенсійного фонду України від розмитнення автомобілів з єврономерами надійшло 5,58 млрд грн, з яких у 2019 році році - 4,71 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Пенсійного фонду.

За даними прес-служби Міністерства фінансів, з 25 листопада 2018 року по 14 лютого 2019 року (включно) громадяни України здійснили митне оформлення 106,2 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацію, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення таких автівок та перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

Загальна сума надходжень до бюджету від митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації склала 6,6 млрд грн (з них 0,6 млрд грн - мито, 1,9 млрд грн - ПДВ, 3,3 млрд грн - акцизний податок, 0,8 млрд грн - кошти, які були добровільно сплачені громадянами до держбюджету для звільнення від адміністративної відповідальності за порушення митних режимів).

У 2019 році від митних платежів до бюджету надійшло 4,9 млрд грн. План на 2019 рік становив 1,0 млрд. грн.

Нагадаємо, що усі митні платежі, які надходять від митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації, спрямовуються до Пенсійного фонду України.

Відзначимо, 22 лютого 2019 року спливає термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку (коефіцієнт 0,5) для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією. Після цього часу власники таких автівок будуть сплачувати акцизний податок за повною ставкою.