В останні дні оформлення "євроблях" київські митники працюватимуть до опівночі

Фото: мітинг власників євроблях (Віталій Носач, РБК-Україна)

Пільгове розмитнення "євроблях" закінчується о 24 годині 22 лютого

Підрозділи Київської міської митниці Державної фіскальної служби 20, 21 та 22 лютого 2019 року працюватимуть до 24 год. 00 хв. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДФС.

Як зазначили в прес-службі, наразі визначені підрозділи працюють до 22 години 00 хв.

У ДФС нагадали. що 22 лютого 2019 року о 24:00 закінчується пільговий період визначення ставки акцизного податку із застосуванням коефіцієнта 0,5, встановлений законом України від 08.11.2018 №2611-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів".

Нагадаємо, що закони про розмитнення авто на іноземних номерах ("євроблях") №8487 і №8488 набрали чинності 25 листопада 2018 року.

Відзначимо, 22 лютого 2019 року закінчується термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку (коефіцієнт 0,5) для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією. Після цього часу власники таких автомобілів будуть сплачувати акцизний податок за повною ставкою.

З 24 травня власники авто з іноземною реєстрацією, які вчасно не здійснили їх митне оформлення, будуть платити штрафи по 170 тис. гривень.

За даними Мінфіну, на початку листопада 2018 року в Україні перебувало близько 630 тисяч автомобілів на єврономерах.