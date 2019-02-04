IFC починає процедуру входження до капіталу державного "Укргазбанку"

Фото: Укргазбанк (РБК-Україна)

Приватизація банку відбудеться в короткостроковій перспективі

Міжнародна фінансова корпорація (IFC), Міністерство фінансів та державний АБ "Укргазбанк" розпочинають оцінку та структурування фінансового інструмента для входження IFC в капітал банку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Як нагадали в у прес-службі, тристоронній Меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації (продажу) банку був підписаний у листопаді 2017 року.

Згідно з меморандумом, IFC (група Світового банку) сприяла "Укргазбанку" у зміцненні корпоративного управління, забезпеченні його операційної незалежності та подальшому вдосконаленні сталої банківської моделі, заснованої на комерційній доцільності.

"Це надважливий етап реалізації Засад стратегічного реформування державного банківського сектору, розроблених Мінфіном спільно з міжнародними фінансовими інституціями. Входження IFC в капітал "Укргазбанку" стане потужним сигналом для міжнародних інвесторів і сприятиме подальшому розвитку банківської системи в цілому", - сказала міністр фінансів Оксана Маркарова.

Нагадаємо, 2017 року Україна та Світовий банк підписали меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації державного "Укргазбанку".

Як повідомляло РБК-Україна, в жовтні 2018 року заступник міністра фінансів Юрій Гелетій заявив, що націоналізований "Укргазбанк" буде приватизований до 2020 року.