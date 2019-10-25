Мінфін не планує компенсацію Коломойському за ПриватБанк

Міністерство фінансів України не планує компенсацію колишньому власнику "ПриватБанка" Ігорю Коломойському за націоналізацію фінансової установи. Про це в інтерв'ю lb.ua заявила міністр фінансів України Оксана Маркарова.

За її словами, Мінфін не закладав на ці цілі кошти до проекту бюджету-2020.

"У нас немає такої статті в державному бюджеті. На сьогоднішній день власник "ПриватБанку" - держава. Держава капіталізувала в цей банк 155,3 млрд гривень. За планом, банк має бути повернений на приватний ринок і приватизований", - зазначила Маркарова.

Вона також додала, що держава від приватизації банку в майбутньому має отримати максимальний прибуток, щоб компенсувати витрачені кошти.

Нагадаємо, раніше Господарський суд Києва призупинив розгляд позову колишніх акціонерів ПриватБанку Ігоря Коломойського і Triantal Investments Ltd. по справі про націоналізацію банку.

Раніше також повідомлялося, що державний ПриватБанк виграв в Апеляційному суді по справі про юрисдикцію позову до колишніх власників банку Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову. Судовий наказ про світовий арешт активів, який був отриманий в грудні 2017 року, залишається в силі до винесення рішення по суті.