Минимальную зарплату могут повысить: какие планы правительства на 2026-2028 годы
Минимальная зарплата в Украине заморожена на уровне 8000 гривен. Но проект бюджетной декларации на 2026-2028 годы предусматривает ее повышение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
По его данным, проект документа содержит макропрогноз Минэкономики от середины апреля. Пока в проекте бюджетной декларации следующие цифры:
Минимальная заработная плата:
- в 2026 году - 8 688 гривен
- в 2027 году - 9 374 гривен
- в 2028 году - 10 059 гривен
Кроме того, правительство хочет разморозить прожиточный минимум. Предусмотрено, что прожиточный минимум для трудоспособных лиц будет составлять:
- 2026 году - 3 288 гривен (сейчас - 3 028 гривен)
- в 2027 году - 3 482 гривен
- в 2028 году - 3 667 гривен.
Железняк напомнил, что бюджетную декларацию должно правительство одобрить до 1 июня и не ожидает существенных изменений в этих цифрах.
Заморозка социальных выплат
Кабмин в прошлом году в бюджетной декларации на 2025-2027 года предложил заморозить минимальную зарплату и прожиточный минимум на уровне 2024 года. От них от которых зависят размеры зарплат и социальных выплат.
Национальный банк Украины в обновленном макропрогнозе за апрель 2025 года допускает повышение минимальной зарплаты уже в следующем году.
НБУ ожидает, что средняя минимальная зарплата в 2026 году вырастет с 8000 гривен до 8370 гривен, а в 2027 году - до 8950 гривен.
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