Минимальную зарплату могут повысить: какие планы правительства на 2026-2028 годы

Минимальная зарплата в Украине заморожена на уровне 8000 гривен. Но проект бюджетной декларации на 2026-2028 годы предусматривает ее повышение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

Железняк напомнил, что бюджетную декларацию должно правительство одобрить до 1 июня и не ожидает существенных изменений в этих цифрах.

Кроме того, правительство хочет разморозить прожиточный минимум. Предусмотрено, что прожиточный минимум для трудоспособных лиц будет составлять:

По его данным, проект документа содержит макропрогноз Минэкономики от середины апреля. Пока в проекте бюджетной декларации следующие цифры:

Заморозка социальных выплат

Кабмин в прошлом году в бюджетной декларации на 2025-2027 года предложил заморозить минимальную зарплату и прожиточный минимум на уровне 2024 года. От них от которых зависят размеры зарплат и социальных выплат.

Национальный банк Украины в обновленном макропрогнозе за апрель 2025 года допускает повышение минимальной зарплаты уже в следующем году.

НБУ ожидает, что средняя минимальная зарплата в 2026 году вырастет с 8000 гривен до 8370 гривен, а в 2027 году - до 8950 гривен.

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