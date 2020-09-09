Мінфін очікує кредит МВФ до кінця року

Фото: Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Україна активно готується до візиту місії МВФ

Україна виконує всі структурні маяки в рамках програми співпраці з Міжнародним валютним фондом Stand-By. Всі заплановані на 2020 рік транші від МВФ будуть отримані.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав під час засідання парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

"Ми сподіваємося, що найближчим часом місія фонду прийме рішення про перегляд програми. І ми очікуємо до кінця року отримати заплановані транші, кредити МВФ", - сказав він, але не уточнив їх розмір і конкретні дати.

Марченко повідомив Мінфін знаходиться на фінальній стадії реорганізації Державних податкової та митної служб у формат єдиних юридичних осіб.

"Ми плануємо до кінця місяця затвердити нові структури. І вже дали на узгодження в міністерства і відомства новий план перетворення", - сказав він.

Міністр також розповів, що розроблений Мінфіном законопроект про одноразове декларування та податкової амністії направлений в Офіс президента.

"Сподіваємося, що після отримання висновку місії (МВФ, - ред.) ми зможемо його зареєструвати", - повідомив він.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України очікує, що Місія Міжнародного валютного фонду прибуде до Києва найближчим часом. Другий транш очікується до кінця року.

Нагадаємо, 9 червня рада директорів МВФ затвердила нову програму співпраці з Україною в розмірі 5 млрд доларів на 18 місяців. Україна вже отримала перший транш за програмою на 2,1 млрд доларів.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує отримання Україною траншу від Міжнародного валютного фонду на 0,7 млрд доларів за програмою Stand-By до кінця року. Ще один транш на 1,2 млрд доларів очікується у 2021 році.