Продовження програми на півроку і отримання 2,3 млрд доларів: що обговорює Україна з МВФ

За інформацією РБК-Україна, українська влада веде переговори з МВФ про продовження діючої програми Stand-By на півроку. Про нову програму мова поки не йде.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Мільярди від МВФ. Коли Україна отримає транш і як його витратять ".

Як наголошується в матеріалі, діюча програма на 5 млрд доларів, укладена в червні 2020 року, розрахована на 18 місяців і завершується в грудні 2021 року.

При цьому другий транш за програмою на 700 млн доларів може бути виділений тільки після фінального голосування за держбюджет 2022 року.

Після другого траншу із загальної суми залишиться не вибрано ще близько 2,3 млрд доларів, які і будуть розбиті до червня 2022 року.

За інформацією РБК-Україна, питання нової програми з МВФ поки не обговорюється.