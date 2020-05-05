Мінфін оновив перелік банків для виплати пенсій

Міністерство фінансів України оприлюднило перелік уповноважених банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Перелік уповноважених банків через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ:

АТ "Ощадбанк"

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

АТ АБ "Укргазбанк"

АТ "Укрексімбанк"

АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК"

АТ "КБ "АКОРДБАНК"

АТ "АКЦЕНТ-БАНК"

АТ "АЛЬФА-БАНК"

АТ "Банк Альянс"

АТ "БАНК ВОСТОК"

АТ КБ "Глобус Банк"

АТ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ"

АТ "Ідея Банк"

АТ АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"

АТ "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"

АТ "Комерційний Індустріальний Банк"

АТ "Банк Кредит Дніпро"

АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"

АТ "КРЕДОБАНК"

АТ "КРИСТАЛБАНК"

АТ АКБ "Львів"

АТ "МЕГАБАНК"

АТ "МЕТАБАНК"

АТ "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"

АТ "МОТОР-БАНК"

АТ "МТБ БАНК"

АТ "ОТП Банк"

АТ АБ "ПІВДЕННИЙ"

АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"

АТ "ПОЛІКОМБАНК"

АТ "Полтава-банк"

АТ "ПРАВЕКС БАНК"

АТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

АТ "АКБ "РАДАБАНК"

АТ "Райффайзен Банк Аваль"

АТ "БАНК СІЧ"

АТ "ТАСКОМБАНК"

АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК"

АТ "УкрСиббанк"

АТ "Універсал Банк"

АТ "БАНК ФОРВАРД"

АТ "Юнекс Банк"

Нагадаємо, станом на 1 квітня 2020 року більшість українських пенсіонерів (7,5 млн або 66,4%) отримують пенсії в банківських установах.

За даними НБУ, станом на 1 квітня 2020 року в Україні нараховувалося 75 діючих банків, і їх кількість не змінилася порівняно з початком року. Кількість діючих структурних підрозділів за перший квартал 2020 року скоротилася на 118 з 8002 до 7884 відділень.