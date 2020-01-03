Мінфін оприлюднив рейтинг найбільших покупців держоблігацій

Міністерство фінансів України оприлюднило рейтинг первинних дилерів за 2019 рік за обсягами придбання облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

За даними Мінфіну, первинні дилери розташовані в наступному порядку:

ПАТ "Сітібанк" АТ "Ощадбанк" АБ "Укргазбанк" АТ "ОТП Банк" АТ "Райффайзен Банк Аваль" АТ "ПУМБ" АТ КБ "Приватбанк" АТ "Альфа-Банк" АТ "Укрексімбанк" АТ "Кредобанк" ПАТ АБ "Південний" АТ "УкрСибБанк"

Нагадаємо, у вересні Національний банк України (НБУ) та Міністерство фінансів погодили внесення змін до Порядку розміщенням облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) щодо надання можливості проведення аукціонів на міжнародних торговельних платформах. Змінами також розширено коло учасників аукціонів з розміщення ОВДП, зокрема за рахунок первинних дилерів, які не є депозитарними установами.

Як повідомило РБК-Україна, 1 жовтня Мінфін вперше провів аукціон з продажу облігацій внутрішньої державної позики через платформу Bloomberg.