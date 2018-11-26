ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Капітальні інвестиції за 9 місяців зросли на 19,9%, - Держстат

Новини » Економіка    26.11.2018 - 18:21
Капітальні інвестиції за 9 місяців зросли на 19,9%, - Держстат
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Підприємства здійснюють капітальні інвестиції за рахунок своїх коштів

Обсяг грн капітальних інвестицій в економіку України за у січні-вересні 2018 року склав 337,0 млрд грн, що на 19,9% більше ніж за відповідний період минулого року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, основним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 73,2% загального обсягу. Кошти державного бюджету складають 2,5%, кошти місцевих бюджетів - 7,2%, кредити банків - 7,0%, коштів населення на будівництво житла 7,1%.

Вагомі частки капітальних інвестицій освоєно в машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби - 47,2% усіх інвестицій, у будівлі та споруди - 42,8%.

Капітальні інвестиції за 9 місяців зросли на 19,9%, - Держстат

Нагадаємо, що за даними Державної служби статистики України, обсяги будівництва у жовтні 2018 року порівняно з жовтнем минулого року зросли на 5,8%.

За даними Держстату, у IV кварталі 2018 року індикатор ділової впевненості в промисловості підвищився в порівнянні з III кварталом на 0,2 в.п. і становить мінус 4,4%.

Великі підприємства за 9 місяців скоротили прибуток на 30 млрд гривень, - Держстат Обсяги будівництва в жовтні зросли на 5,8%, - Держстат
Новини України Державна служба статистикиІнвестиціїстроительство
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся