Капітальні інвестиції за 9 місяців зросли на 19,9%, - Держстат

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Підприємства здійснюють капітальні інвестиції за рахунок своїх коштів

Обсяг грн капітальних інвестицій в економіку України за у січні-вересні 2018 року склав 337,0 млрд грн, що на 19,9% більше ніж за відповідний період минулого року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, основним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 73,2% загального обсягу. Кошти державного бюджету складають 2,5%, кошти місцевих бюджетів - 7,2%, кредити банків - 7,0%, коштів населення на будівництво житла 7,1%.

Вагомі частки капітальних інвестицій освоєно в машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби - 47,2% усіх інвестицій, у будівлі та споруди - 42,8%.

Нагадаємо, що за даними Державної служби статистики України, обсяги будівництва у жовтні 2018 року порівняно з жовтнем минулого року зросли на 5,8%.

За даними Держстату, у IV кварталі 2018 року індикатор ділової впевненості в промисловості підвищився в порівнянні з III кварталом на 0,2 в.п. і становить мінус 4,4%.