Мінфін назвав головний фактор зростання економіки України

Внутрішній попит залишається головною рушійною силою
Темпы прироста реального ВВП Украины, по оперативной оценке Госстата, в IV квартале 2018 года составляли 3,4%, за весь 2018 год ВВП, по оценке МЭРТ, вырос на 3,2%. Об этом говорится в "Макроэкономическом обзоре и прогнозе" Министерства финансов (март 2019 года).
Как отмечается в докладе, внутренний спрос оставался основной движущей силой роста экономики:
"Со стороны производства рост всего поддержан увеличением объемов розничной торговли, строительства и сельского хозяйства",- отмечают в Минфине.
Напомним, по оценкам Национального банка, за 2018 год украинская экономика выросла максимально за семь лет - на 3,3%. В Нацбанке прогнозируют, что в 2019 году, рост реального ВВП замедлится до 2,5%.
Отметим, Всемирный банк в январе ухудшил прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году до 2,9%, в 2020 году - до 3,4%.