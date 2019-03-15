Мінфін назвав головний фактор зростання економіки України

Внутрішній попит залишається головною рушійною силою

Темпы прироста реального ВВП Украины, по оперативной оценке Госстата, в IV квартале 2018 года составляли 3,4%, за весь 2018 год ВВП, по оценке МЭРТ, вырос на 3,2%. Об этом говорится в "Макроэкономическом обзоре и прогнозе" Министерства финансов (март 2019 года).

Как отмечается в докладе, внутренний спрос оставался основной движущей силой роста экономики:

рост потребления домохозяйств в связи с повышением располагаемого дохода домохозяйств (рост заработной платы на фоне жестких условий на рынке труда, в том числе из-за трудовой миграции);

прирост инвестиций прежде всего за счет собственного финансирования компаний и капитальных расходов государства вследствие потребности в модернизации основных фондов и инвестиций в инфраструктурные объекты;

вклад реального чистого экспорта к ВВП в 2018 году остался отрицательным.

"Со стороны производства рост всего поддержан увеличением объемов розничной торговли, строительства и сельского хозяйства",- отмечают в Минфине.

Напомним, по оценкам Национального банка, за 2018 год украинская экономика выросла максимально за семь лет - на 3,3%. В Нацбанке прогнозируют, что в 2019 году, рост реального ВВП замедлится до 2,5%.

Отметим, Всемирный банк в январе ухудшил прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году до 2,9%, в 2020 году - до 3,4%.