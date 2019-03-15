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Мінфін назвав головний фактор зростання економіки України

Новини » Економіка    15.03.2019 - 14:00
Мінфін назвав головний фактор зростання економіки України
Фото: колаж (РБК-Україна)

Внутрішній попит залишається головною рушійною силою

Темпи приросту реального ВВП України, за оперативною оцінкою Держстату, у IV кварталі 2018 року становили 3,4%, за весь 2018 рік ВВП, за оцінкою МЕРТ, зріс на 3,2%. Про це йдеться у "Макроекономічному огляді та прогнозі" Міністерства фінансів (березень 2019 року).

Як зазначається в доповіді, внутрішній попит залишався основною рушійною силою зростання економіки:

  • зростання споживання домогосподарств через підвищення наявного доходу домогосподарств (зростання заробітної плати на фоні жорстких умов на ринку праці, зокрема через трудову міграцію);
  • приріст інвестицій передусім за рахунок власного фінансування компаній та капітальних видатків держави внаслідок потреби в модернізації основних фондів та інвестицій в інфраструктурні об'єкти;
  • внесок реального чистого експорту до ВВП у 2018 році залишився від'ємним.

Мінфін назвав головний фактор зростання економіки України

"З боку виробництва зростання найбільше підтримано збільшенням обсягів роздрібної торгівлі, будівництва та сільського господарства",- зазначають у Мінфіні.

Нагадаємо, за оцінками Національного банку, за 2018 рік українська економіка зросла максимально за сім років - на 3,3%. У Нацбанку прогнозують, що у 2019 році, зростання реального ВВП уповільниться до 2,5%.

Зазначимо, Світовий банк у січні погіршив прогноз по зростанню валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2019 році до 2,9%, у 2020 році - до 3,4%.

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