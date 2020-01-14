Мінфін оприлюднив план підготовки держбюджету-2021

Фото: Оксана Маркарова (РБК-Україна)

Оновлений макропрогноз на 2021 рік отримають не пізніше початку березня

Міністерство фінансів України розпочинає підготовку Бюджетної декларації на 2021-2023 роки та державного бюджету на 2021 рік. Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова на своїй сторінці у Facebook.

Макрарова оприлюднила карту бюджетного процесу, згідно з якою проект державного бюджету на 2021 рік разом з матеріалами буде поданий до Верховної ради 15 вересня 2020 року.

Згідно з планом, до 2 березня 2020 року Мінфін планує отримати від Мінекономіки оновлений макропрогноз на 2021 рік, а від Мінсоцполітики - показники розміру мінімальної зарплати, посадового окладу та прожиткового мінімуму.

До 3 червня Кабінет міністрів повинен схвалити Бюджетну декларацію на 2021-2023 роки та подання до Верховної ради. Парламент розгляне Бюджетну декларацію до 15 липня. Мінфін передасть до Кабміну текст держбюджету-2021 до 8 вересня 2020 року.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що в уряді планують розпочати роботи над трирічною бюджетною декларацією в січні 2020 року.

Відзначмо, у травні 2019 року Кабінет міністрів схвалив прогноз економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 років. Восени 2019 року він був переглянутий.