Мінфін готує зміни до держбюджету через коронавірус

Планується створити стабілізаційний фонд для фінансування боротьби з коронавірусом та наслідками для економіки
Міністерство фінансів України розробляє зміни до законодавства, в тому числі до закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" на виконання протокольного рішення уряду від 18 березня 2020 року. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
Як зазначили в прес-службі, ці зміни мають на меті забезпечення фінансування першочергових заходів, спрямованих на:
"Зокрема, мова йде про створення стабілізаційного фонду, з якого буде здійснюватися відповідне фінансування", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародне агентство S&P Global Ratings знизило прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України на 2020 рік з 3,0% до 2,5%. За даними агентства, спалах коронавірусу являє собою серйозний ризик зниження економки як безпосередньо, так і через вплив на попит і ціни на основні експортні товари України.
Відзначимо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль 11 березня заявив, що Україна входить у світову економічну кризу, викликаний поширенням коронавірусу у світі.