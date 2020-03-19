Мінфін готує зміни до держбюджету через коронавірус

Міністерство фінансів України розробляє зміни до законодавства, в тому числі до закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" на виконання протокольного рішення уряду від 18 березня 2020 року. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Як зазначили в прес-службі, ці зміни мають на меті забезпечення фінансування першочергових заходів, спрямованих на:

локалізацію та ліквідацію спалахів коронавірусної хвороби;

запобігання негативним наслідкам, спричиненим виникненням і поширенням коронавірусу;

вжиття антикризових заходів для підтримки економіки.

"Зокрема, мова йде про створення стабілізаційного фонду, з якого буде здійснюватися відповідне фінансування", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародне агентство S&P Global Ratings знизило прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України на 2020 рік з 3,0% до 2,5%. За даними агентства, спалах коронавірусу являє собою серйозний ризик зниження економки як безпосередньо, так і через вплив на попит і ціни на основні експортні товари України.

Відзначимо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль 11 березня заявив, що Україна входить у світову економічну кризу, викликаний поширенням коронавірусу у світі.